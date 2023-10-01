Политика роССия нападет на страны Балтии, если Украина не устоит – президент Грузии

2023-10-01 13:30

 

Война в Украине важнейшая, поскольку под угрозой вся Европа и демократия.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что кремлевский режим нападет на страны Балтии, если Украина не выстоит российской агрессии.

Об этом информирует LRT.

"Устойчивость и мужество, которые демонстрируют Украина и ее президент, показывают всему миру, что они способны противостоять военному могуществу России, противостоять российской армии, унизить российскую армию", — заявила Зурабишвили.

Она отметила, что война в Украине важнейшая, поскольку под угрозой вся Европа и демократия.

На вопрос о том, что будет, если российских агрессоров не остановить в Украине, она ответила: "Чья очередь придет? Нас или вас. Вы уже сказали нам, что мы следующие, если Россия не остановится на Украине. В нашей стране на оккупированных территориях находятся русские военные базы".

Вместе с тем Зурабишвили заявила, что последние события показали, что диктатор Путин не смог реализовать свои амбиции, которые он ставил перед собой.

 

 

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