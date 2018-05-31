Мир Российский режиссер снял фильм про Сенцова и берет по 1 евро за просмотр онлайн

2018-06-01 20:28 538

В свободный доступ выложили документальную картину "Процесс" российского режиссера Аскольда Курова, посвященную делу украинского режиссера Олега Сенцова.

Фильм рассказывает о суде над Сенцовым и попытки семьи, друзей и адвокатов освободить режиссера из тюрьмы. В ленте показано, как в тоталитарном государстве жертвой бюрократической машины может стать любой человек.

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С 1 июня фильм можно будет посмотреть онлайн за 1 евро. Все деньги, уверяют продавцы, будут переданы семье Сенцова.

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Напомним, мировая премьера фильма состоялась во внеконкурсной программе на 67-м Берлинском кинофестивале. Показ был организован совместно с Европейской киноакадемией, которая на протяжении трех лет призывает к освобождению Сенцова.

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