Украина Осужденный в РФ Кольченко объявил голодовку - требует освободить Сенцова

2018-05-31 14:13 364

Осужденный в России по делу "крымских террористов" Александр Кольченко объявил голодовку. Об этом сообщили СМИ, со ссылкой  на информацию адвоката Кольченко Андрея Лепехина.

Целью голодовки Кольченко является требование освободить режиссера Олега Сенцова. Сенцов, напомним, объявил голодовку 14 мая и требует освобождения всех 64 украинских политзаключенных в России. Сейчас Сенцов получает поддерживающую терапию.

По данным адвоката Лепехина, голодовку Кольченко объявил с 31 мая и других требований, кроме освобождения Сенцова, у него нет.

Также информацию о голодовке Кольченко обнародовал правозащитник Павел Чиков.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

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