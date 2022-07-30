ВОЙНА В Украине Подрыв изнутри и бойцы "Вагнера": все, что известно об атаке на колонию в Оленовке

2022-07-30 13:30

Российские войска 29 июля обстреляли колонию №120 в оккупированной Оленовке Донецкой области. Там захватчики удерживали в плену украинских военных и гражданских. В результате атаки погибли около 40 человек, еще 130 — получили ранения.

По данным разведки, этот акт терроризма совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" ("Лига") по личной команде номинального владельца компании Евгения Пригожина. Это не было согласовано с руководством Минобороны РФ.

Все, что известно об обстреле колонии в Оленовке.

Первыми об ударе по колонии в Оленовке заявили так называемые "власти" самопровозглашенной "ДНР". Уже традиционно в атаке обвинили украинских военных и сообщили, что артиллерийские снаряды попали в барак с пленными.

Еще в начале полномасштабного российского вторжения колония №120 стала известной ужасающими условиями содержания пленных. В частности, об этом рассказывал волонтер Константин Величко, который в марте вместе с напарником попал туда в плен. По его словам, 21 пленника поселили в шестиместную камеру и давали по 2 литра воды и по куску хлеба в сутки.

В Генштабе ВСУ опровергли все обвинения оккупантов и заявили, что украинские защитники не наносили никаких ударов по району Оленовки. Там объяснили, что благодаря полученному от Запада высокоточному оружию ВСУ наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам.

Так что атака была осуществлена российскими войсками. А цель – обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили сами захватчики.

Лидер Азовского Движения Андрей Билецкий сообщил, что в Оленовской колонии удерживались в плену бойцы полка "Азов".

"Мы собираем информацию о жертвах и конкретных исполнителях этого военного преступления. Уже очевидно, что это был заранее спланированный акт страны, для которой неизвестно понятие офицерской чести, а тем более соблюдение Женевских конвенций, правил, законов и обычаев войны", — написал Билецкий в Сети.

Он также объявил охоту на исполнителей и организаторов этого военного преступления

Как отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, часть пленных украинских защитников перевели в барак, в который было попадание, за несколько дней до преступления. Это была спланированная, организованная "операция под чужим флагом".

Подоляк пояснил, что цель "оленовского преступления":

скрыть свидетельства о масштабах российских военных преступлений и пыток, которых становится все больше;

сорвать договоренности об обмене пленными;

дискредитировать ВСУ и (в этом случае) конкретные модели иностранного реактивного оружия, которое наводит ужас на оккупантов.

"Требуем также немедленной жесткой реакции ООН и других международных организаций — Россию надо исключить из любых международных институтов", — призвал советник главы ОП.

По оценкам специалистов, атака на колонию в Оленовке больше похожа на подрыв вещества с высокой температурой горения в самом здании, чем на результат артиллерийских обстрелов. Об этом сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.

"Предварительно, это не столько (или не только) обстрел, сколько похоже на попытку убрать следы преступления после произошедших в здании событий. Один из главных признаков – люди в здании не разбросаны, как от взрыва, а похоже, что обгорели тела людей, которые уже были мертвы на момент начала пожара", – объяснил советник главы президентского офиса.

В Офисе генпрокурора подтвердили, что в результате удара по колонии погибли около 40 человек, еще 130 человек получили ранения. Прокуроры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

То, что обстрел Оленовской колонии произвели сами оккупанты, подтверждают также перехваченные сотрудниками СБУ телефонные разговоры российских оккупантов. Эти разговоры будут приобщены как доказательства к соответствующему уголовному производству.

В спецслужбе отметили, что даже боевики "ДНР" не верят во ложь российской пропаганды о том, что обстрел совершила Украина. Судя по разговорам боевиков, россияне могли устроить трагедию за счет взрывчатки, которую разместили в помещении колонии. В частности, ни один из очевидцев не слышал, как к исправительному учреждению подлетает какая-нибудь ракета. Не было характерного свиста, а взрывы происходили сами по себе.

Более того, на опубликованных из колонии видео видно, что в отдельных помещениях полностью уцелели окна. Это означает, что эпицентр взрыва был внутри уничтоженного здания, а его стены "погасили" взрывные волны и уберегли соседние помещения.

"Также предварительный анализ видео свидетельствует, что такие следы от взрыва на стенах, скорее всего, остались именно из-за "внутреннего источника" взрыва", — подчеркнули в СБУ.

- У нас очень плохие новости, Ты слышал уже?

- Ну… Сейчас появились новости о том, что по Еленовке что-то прилетело у вас.

- Это все пи*деж, они сами въе*али казармы, там было 200 человек. В общем, позавчера переселили их из бараков, в общем, из трех бараков. Общее количество там до 200 человек, 190 с чем-то. Переселили какого-то х*я на промзону, там типа казармы сделали, с понтом, что отсюда будет все вывозиться и здесь будет оставаться только "Азов". Типа, пока сейчас это приедет, в общем… (…) Ну, в общем, это все подстроено, б*ядь, специально, понял?

Как уточнили в украинской военной разведке, взрывы в Оленовке произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных из "Азовстали". Оборудовать здание завершили два дня назад и перевели в него часть удерживаемых украинских защитников.

По данным разведки, этот акт терроризма совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" ("Лига") по личной команде номинального владельца компании Евгения Пригожина. В то же время организация и совершение теракта не были согласованы с руководством Минобороны РФ.

В ГУР Минобороны Украины пояснили, что главная цель теракта – скрытие фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание военнопленных, а также увеличение социального напряжения в стране.

Уже в вечерней сводке Генштаб сообщил, что в помещении колонии произошел именно мощный взрыв и было разрушено помещение, где находились пленные украинцы.

"Взрывы в Оленовке, приведшие к гибели украинских Защитников – сознательная провокация и безоговорочный акт терроризма со стороны вооруженных сил оккупанта. Главная цель теракта – сокрытие фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных. Известно, что 1 августа на "объект" должна была прибыть комиссия из москвы для проверки расходов выделенных средств и условий содержания пленных", – говорится в сообщении Генштаба.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов призвал все международные институции высказать жесткую позицию по поводу событий в Оленовке, чтобы выяснить реальные обстоятельства теракта и не допустить повторения подобного в будущем.