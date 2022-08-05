ВОЙНА В Украине В убийстве 53 военнопленных в Еленовке виновна россия - Институт изучения войны

2022-08-05 19:31

Спутниковые и другие снимки с этого места показывают, что в результате нападения было повреждено только одно здание, стены этого здания не были разрушены, и вокруг не осталось воронок от снарядов, что очень убедительно свидетельствует о том, что разрушение тюрьмы было результатом либо точечного удара или заложенного внутри зажигательного или взрывчатого вещества, сообщают аналитики.

В свою очередь Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что причиной взрыва в Еленовке, где погибли украинские пленные, является российское термобарическое оружие.

Повреждения здания и жертвы от пожара, а также отсутствие кратера от удара и отсутствие повреждений от взрыва это подтверждают.

Итальянский военный эксперт Томас Тейнер по этому поводу говорит:

"Вероятно, русские заперли дверь, выстрелили внутрь через окна термобарическими боеприпасами РПО-А "Шмель" или МРО-А, а потом подождали, пока все погибнут. Оба оружия состоят на вооружении сепаратистов Донбасса с 2014 года".