фото-видео видео "Мир Юрского периода-2" выйдет в украинский прокат раньше, чем в США - премьера 7 июня

2018-06-05 15:44 261

В ближайший четверг, 7 июня 2018 года на большие экраны Украины выходит фантастический боевик "Мир Юрского периода-2".

Действия происходят через четыре года после событий первой части. На острове Нублар в разрушенном парке развлечений беспрепятственно передвигаются динозавры. Пока неожиданно не просыпается вулкан. Клер, работающая ранее в парке менеджером, принимает решение спасти динозавров. Для этого привлекаются инвесторы и дрессировщик динозавров Оуэна. Когда-то между ними была романтическая связь, но эти отношения не возобновлялись. Оуэн соглашается поехать в Парк, хотя бы ради спасения рапторши Блю. Прибывшие спасатели понимают, что ситуация катастрофическая, ведь повсюду летают вулканические бомбы и текут потоки лавы.

Напомним, новая лента стала продолжением "Мира юрского периода", который является презапуском культовой серии "Парка юрского периода" Стивена Спилберга.

Жанр: фантастический боевик

Режиссер: Хуан Антонио Байона

Актеры: Брайс Даллас Ховард, Крис Пратт, Джефф Голдблюм, Тоби Джонс