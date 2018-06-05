Спорт Луческу: Сборная Бразилии должна выплатить мне премию

2018-06-05 18:00 676

Мирча Луческу вспомнил времена своей работы в Шахтере.

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу, который в свое время долго и плодотворно поработал с Шахтером, рассказал о том, что до сих пор чувствует себя частью донецкого клуба.

"Работая в Шахтере, я открыл для сборной Бразилии много футболистов В сборной сейчас восемь игроков, которые выступали у меня в Шахтере, была отличная команда: Фред, Тайсон, Виллиан, Фернандиньо и другие. Они отличные игроки. Мне должны выплатить премию! Но вообще есть целый ряд бразильских футболистов, которые играют и сейчас за Шахтер, у них большое будущее. До сих пор чувствую себя частью клуба", - сказал специалист в интервью изданию Советский спорт.