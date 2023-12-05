Мир Президент Бразилии не исключил арест путина, если он приедет на саммит G20

2023-12-05 18:26

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва заявил, что не может заверить президента России Владимира Путина в том, что его не арестуют, если он посетит саммит "Группы 20" (G20) в Рио-де-Жанейро в конце следующего года.

Во время германо-бразильских правительственных консультаций в Берлине Лула заявил, что то, будет ли Путин арестован в Бразилии через ордер, выданный Международным уголовным судом, не входит в сферу его ответственности.

"Будет ли он арестован, когда прибудет? Может быть, а может, нет. Это решит судебная власть", – сказал Лула.

Путин почти не покидал Россию после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. В этом году он не приехал на саммит G20 в Дели. Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Также Путин не посетил саммит БРИКС в Йоханнесбурге: он принимал участие в заседаниях по видеосвязи.

Бразилия подписала Римский устав, определяющий деятельность Международного уголовного суда в Гааге.