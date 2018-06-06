Украина фото + видео Пожар в Чернобыльской зоне: горит зараженный "рыжий" лес, радиационный фон в норме

2018-06-06 08:39 1068

С огнем в зоне отчуждения борются с помощью авиации. Самолеты и вертолеты уже сбросили в очаги возгорания сотню тонн воды. Экстренные службы опровергают распространенную ранее некоторыми СМИ информацию о том, что ветер несет опасный радиационный дым и пепел в сторону Киева. В ГосЧС уверяют, что радиационный фон в норме.

По состоянию на данное время наблюдается пожар отдельными очагами на общей площади около 6 Га. Спасатели уверяют, что радиационный фон находится в пределах нормы.

К тушению пожара в Чернобыльской зоне привлечены самолеты, которые сбросили почти 100 тонн воды.

"Авиацией ГСЧС осуществлено 25 сбросов (98 тонн) из них самолетами АН-32П совершено 8 сбросов воды (64 тонны), вертолетом Ми-8 осуществлено 17 сбросов воды (34 тонны). Силы и средства сосредоточены в районе с. Копачи", – , сообщает пресс-служба ГСЧС.

Также сообщается, что радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.

Кроме того, экстренные службы опровергают распространенную ранее некоторыми СМИ информацию о том, что ветер несет опасный радиационный дым и пепел в сторону Киева.

"Наблюдается пожар отдельными очагами на общей площади около 6 га. В настоящее время ситуация контролируемая. К тушению пожара привлечены 27 ед. тех. и 130 чел., из них от ГСЧС 14 ед. тех. и 96 чел., от ГП Чернобыльская пуща 13 ед. тех. (из них 3 трактора) и 34 чел.", – говорится в сообщении.

Напомним, вчера утром, 5 июня в зоне отчуждения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 Га.