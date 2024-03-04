Жизнь Военные, многодетные матери, чернобыльцы: кто может выйти на пенсию раньше 60 лет

2024-03-04 19:15

Некоторые украинцы имеют право выйти на пенсию раньше 60 лет. Речь идет о конкретных категориях граждан, таких как военнослужащие, ликвидаторы Чернобыльской катастрофы, матери, родившие 5 и более детей.

Об этом сообщает Правительственый портал на информацию Пенсионного фонда Украины.

Для каждого, кто имеет право выйти на пенсию за выслугу лет, есть разный срок страхового стажа. Узнать об этом больше можно по ссылке.

Законом предусмотрено, что доступна такая возможность:

инвалидам по зрению I группы, но не ранее чем за 10 лет для мужчин и за 15 лет для женщин до достижения пенсионного возраста,

женщинам, которые родили 5 или более детей и воспитали их до восьмилетнего возраста, а также матери инвалидов с детства – на 5 лет раньше при наличии 15 лет стажа,

военнослужащим, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, которые принимали участие в боевых действиях, а также те, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите Родины или при исполнении других обязанностей военной службы,

женам или мужьям, если они не вступили в повторный брак, и родителям военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, погибших,

лицам, ликвидировавшим последствия Чернобыльской катастрофы или выполнявшим интернациональный долг,

лицам предпенсионного возраста трудовой договор с которыми был расторгнут в связи с выявленным несоответствием работника по состоянию здоровья,

работникам и служащим, которые проработали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера,

людям, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики и другие.

Для назначения досрочной пенсии нужно обращаться в ПФУ, предоставив такие документы:

заявление;

удостоверение личности (его копию);

документы, подтверждающие стаж (трудовая книжка), или другие документы, подтверждающие общий и льготный стаж работы;

ИНН;

справка о доходах (за любые 60 календарных месяцев страхового стажа работы подряд до 1 июля 2000 года, независимо от перерывов, и за весь период такого стажа начиная с 1 июля 2000 года, а в случае если законодательством предусмотрена необходимость подтверждения заработка по данным системы персонифицированного учета).

В некоторых случаях украинцам нужно будет предоставить дополнительные справки, которые удостоверяют право на досрочную пенсию.