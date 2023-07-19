ВОЙНА В Украине видео Сильные взрывы, эвакуация: в Крыму возник мощный пожар на полигоне

2023-07-19 17:37

Во временно оккупированном россиянами Крыму возник пожар на полигоне, который находится в Кировском районе, начались очень сильные взрывы.

Из зоны, расположенной возле полигона, хотят временно эвакуировать жителей четырех населенных пунктов (более 2 тыс. человек), написал главарь оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов в Telegram.

Из-за ЧП на полигоне трасса "Таврида" перекрыта. Так называемый советник псевдоглавы Крыма Олег Крючков сообщил, что перекрыта часть дороги со 118 километра по 130-й км. По его данным, транспорт перенаправляют на старую керченскую дорогу - можно ехать через Старый Крым и Первомайское.

Позже Аксенов утверждал, что в результате огненно-взрывного инцидента никто не пострадал.

Украинская сторона уже прокомментировала ЧП. По сведениям Государственной пограничной службы Украины, на Старокрымском полигоне "закурил" склад с боекомплектом.

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После того, как РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину, и Киев отказался от политико-дипломатического пути возвращения Крыма под свой контроль, на полуострове не раз звучали взрывы на объектах, которые противник использует для продолжения агрессии против нашей страны.

В частности, 17 июля мощные взрывы слышали возле Крымского моста, который является одной из самых важных российсих транспортно-логистических артерий. После того, как прогремели взрывы, стало известно, что обрушился пролет автомобильной части моста.

После ЧП на Крымском мосту в РФ утверждали, что с украинской стороны была осуществлена атака надводными дронами. Позже в Службе безопасности Украины пообещали, что после победы над Россией раскроют подробности повреждения моста.