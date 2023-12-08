Жизнь Полиция раскрыла преступную схему масштабного хищения леса на Волыни

2023-12-08 11:32

Волынские полицейские разоблачили преступную группу в масштабном хищении леса. По предварительным подсчетам, ущерб может достигать не менее 10 миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.



Организовали схему системной незаконной вырубки деревьев из лесных массивов на территории Камень-Каширского района директор частного предприятия, специализирующегося на лесопильном производстве, и должностные лица местных государственных лесхозов.



Для реализации своей затеи предприниматель организовал собственную бригаду наемных работников, осуществлявших незаконную заготовку елей и сосен. Вырубленную древесину вывозили на подконтрольную фигуранту пилораму и после обработки продавали в виде паллетных досок.



Сбывали изготовленную лесопродукцию как в Украине, так и за ее пределами. Для прикрытия преступной деятельности фигуранты привлекли к схеме частного предпринимателя. Он официально покупал небольшие партии древесины, обеспечивая таким образом условную легальность незаконных сделок.



Вырубка древесины производилась по согласованию и при содействии работников местных лесничеств - за отдельную плату должностные лица не мешали противоправным действиям "черных" лесорубов. Злоумышленники ежемесячно незаконно вывозили из государственных лесных хозяйств около 250 кубических метров древесины более чем на 600 тысяч гривен. Только по предварительной оценке, ущерб окружающей среде, причиненный противоправной деятельностью фигурантов, может достигать не менее 10 миллионов гривен.