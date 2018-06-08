Украина Шесть квартир, два дома и три авто - что известно об Оксане Маркаровой, сменившей Данилюка

2018-06-08 15:16 657

Сегодня приступает работе на должности и.о. главы Минфина Оксана Маркарова, которая заменила со скандалом отправленного в отставку Александра Данилюка. Кабмин на внеочередном заседании назначил ее исполняющей обязанности министра финансов.

ПремьерВладимир Гройсман сегодня уже представил коллективу Министерства финансов нового руководителя.

"Представил коллективу Министерства финансов и. о. министра - Оксану Маркарову. Ее накануне единогласно назначили решением правительства. Терпения и выдержки новому руководителю. Впереди много работы!" - сообщил он на своей странице в Twitter.

Итак, что известно о новом главном финансисте страны.

Образование

Маркарова родилась 1 января 1970 года. Имеет украинское и зарубежное образование. В 1999 году получила степень магистра экологии "Киево-Могилянской академии". Через два года получила степень магистра в области публичных финансов и торговли университета Индианы в США. Получила там награду за отличные успехи в учебе и награду лучшего международного студента.

Карьера

- Во время учебы в 1996-1998 годах работала в Международной фундации избирательных систем и консалтинговой компании Chemonics Intl. Inc. в рамках проекта "Украинская аграрная товарная биржа".

- С 1998 по 1999 год и с 2001 по 2003 год занимала должности советника по экономической политике и менеджера по внешним и корпоративным связям в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund (теперь в управлении Horizon Capital).

- В 2000 году в США проходила практику в Мировом банке, работая в группе банков и финансовых рынков региона Европы и центральной Азии.

- 12 лет работала в частном секторе – возглавляла ЧАО "ИТТ-инвест", что входит в бизнес-группу ITT, принадлежавшую в том числе и мужу Маркаровой бизнесмену Даниилу Волынцу.

- В 2015 году перешла на госслужбу.

- С марта 2015 по апрель 2016 была заместителем министра финансов и руководила аппаратом во время руководства Наталии Яресько.

- 29 апреля 2016 года с приходом нового правительства и министра финансов Александра Данилюка стала его первым заместителем.

- 8 августа 2016 года получила должность правительственного уполномоченного по вопросам инвестиций. По ее инициативе было создано UkraineInvest – офис привлечения и содействия инвестициям. Еще одна сфера ответственности Маркаровой – официальный портал использования государственных средств e-Data.gov.ru.

- Член наблюдательных советов государственных банков "Ощадбанк", "Эксимбанк", "Укргазбанк" и "ПриватБанк".

Личная жизнь

Замужем и имеет четырех детей. Муж – известный банкир и бизнесмен Даниил Волынец.

Декларация

Согласно декларации Маркаровой за 2017 год, в собственности семьи – шесть квартир, два жилых дома, два гаража (один с жилыми комнатами), семь земельных участков, три автомобиля (Honda, Toyota, Mercedes), коллекция живописи и графики украинских художников 19-21 века общим количеством 983 работы, библиотека украинской и мировой литературы общим количеством около 2 тыс. книг, коллекция памятных монет НБУ (52 золотых и 293 серебряных), ювелирные изделия (часы и кольца), племенной конь.

Также у супругов есть акции десятков украинских предприятий.

Только Маркарова (без доходов мужа) за 2017 год получила 596 тыс. 982 грн заработной платы, процентов от ПАО КБ "Аккордбанк" на 150 тыс. 187 грн, процентов от ПАО "Сбербанк" – на 47 тыс. 769 грн.