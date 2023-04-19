ВОЙНА В Украине Сколько украинские военные получили выплат за март - в Минфине назвали точные цифры

2023-04-19 11:21

По итогам марта на денежное содержание военнослужащих из общего фонда государственного бюджета было направлено 67,3 млрд гривен. Об этом сообщило Министерство финансов.

При этом общая сумма кассовых расходов за январь-март 2023 составляет 636,3 млрд гривен. В марте расходы составили 225,2 млрд гривен.

В структуре расходов больше всего направлено – 276,4 млрд гривен (в марте – 87,4 млрд гривен) – на оплату труда с начислениями. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 216 млрд гривен (в марте – 67,3 млрд гривен).

Как уточняет РБК-Украина, расходы на денежное содержание военнослужащих в марте сократились по сравнению с январем, когда на эти цели было израсходовано 71,8 млрд. гривен и февралем (76,9 млрд гривен).

По данным Минфина, всего за 2022 год на денежное содержание военнослужащих было направлено 721,9 млрд гривен (в декабре – 99 млрд гривен).

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