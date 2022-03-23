ВОЙНА В Украине Яка дрiбниця! Возле Макарова оккупант на танке переехал своего командира

2022-03-23 19:30

Во время боя он переехал танком стоящего рядом командира, повредив ему обе ноги.

В районе Макарова Киевской области российский оккупант на танке переехал своего командира, полковника Юрия Медведева, обвинив в гибели половины сослуживцев.

Об этом на странице в соцсети сообщил журналист Роман Цимбалюк.

По данным журналиста, две БТГр 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта) оккупантов в ходе боевых действий в районе Макарова из более чем 1500 военнослужащих, потеряли около 50% личного состава, много солдат получили ранения разной степени тяжести.

"Военнослужащий танкового батальона 37 отдельной мотострелковой бригады обвинил в гибели друзей-сослуживцев командира бригады полковника Медведева Юрия. Выбрав удобный момент, во время боя, переехал танком стоящего рядом командира, повредив ему обе ноги", - сообщил Цимбалюк.

В настоящее время полковник Медведев находится в больнице на территории Беларуси, в ожидании денежной компенсации за боевое ранения полученное в ходе выполнения "специальной военной операции по защите Донбасса".