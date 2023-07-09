Мир Глава Минфина США Йеллен заявила о "прогрессе" в сложных отношениях с Китаем: заявление

2023-07-09 15:30

 

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что 10 часов двусторонних встреч с высокопоставленными чиновниками Китая в последние дни были "прямыми" и "продуктивными". По ее словам, страны "достигли определенный прогресс".

Перед отъездом из Китая Йеллен отметила, что Штаты и КНР остаются в разногласиях по ряду вопросов, но выразила уверенность, что ее визит способствовал усилиям поставить отношения на более "надежную основу". Об этом говорится в материале Reuters.

"США и Китай имеют значительные разногласия", – сказала Йеллен на пресс-конференции в посольстве США в Пекине, ссылаясь на беспокойство Вашингтона по поводу того, что она назвала "несправедливой экономической практикой", и недавних карательных действий против американских компаний. "Но мы с президентом Байденом не видим отношения между США и Китаем в рамках конфликта великих государств. Мы верим, что мир достаточно велик, чтобы обе наши страны могли процветать", – добавила она.

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Пекин в июне, что явилось первой поездкой американского дипломата во время президентства Джо Байдена. Уже в этом месяце ожидается визит посла по климату Джона Керри.

Дипломатический толчок Штатов происходит в преддверии возможной встречи между Байденом и президентом КНР Си Цзиньпином на саммите G-20 в сентябре в Нью-Дели (Индия) или встрече Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (Сан-Франциско), запланированной на ноябрь.

Йеллен добавила, что ее визит имел целью установить и углубить связи с новой экономической командой Китая, уменьшить риск недоразумений и проложить путь для сотрудничества в таких сферах, как изменение климата и долговая проблема. "Я считаю, что мы достигли определенного прогресса, и я думаю, что мы можем иметь здоровые экономические отношения, которые принесут пользу и нам, и всему миру", – сказала она, добавив, что она ожидает усиления и более регулярного общения на уровне персонала.

 

 

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