ВОЙНА В Украине «Сбегают из частей»: в российской армии массово отказываются воевать против Украины – Данилюк

2022-04-13 19:00

Группа российских военнослужащих из 228 мотострелкового полка ВС РФ дислоцируемого в Брянской области сбежали из военной части в целях уклонения от участия в военных действиях против Украины.

Об этом на своей странице в Facebook заявил руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр В. Данилюк

«Российские военнослужащие продолжают массово отказываться от участия в агрессии против Украины и даже сбегают из своих частей. Так 11 апреля 2022 года военнослужащие 228 мотострелкового полка (военная часть 22316) в однострое и без оружия самовольно покинули расположение части в Клинцовском районе Брянской области РФ», — сообщает руководитель Центра оборонных реформ.

«Среди беглецов: младший сержант Трофимов Антон Владимирович (зарегистрирован: Пермский край, г. Пермь, ул. Ветлужская 68, кв. 27), рядовой по контракту Луканин Дмитрий Сергеевич (зарегистрирован: Свердловская область, пгт. Тугулым, ул. Войкова 25), рядовой по контракту Паршуков Серей Сергеевич (зарегистрирован: Свердловская область, с.Тупинская Слобода, ул. Ленина 61, кв.1), рядовой по контракту Серго Андрей Сергеевич (зарегистрирован: Ханты-Мансийский автономный округ, пгт. Игрим), ефрейтор Копарин Даниил Александрович (зарегистрирован: Свердловская область, г. Каменск-Уральск, ул. 4-й Пятилетки 29, кв. 9), младший сержант Бозоров Мухаммаджон Садуллоевич (зарегистрирован: Челябинская область, Каслинский район, с. Тюбук, ул. Октябрьская 42), рядовой по контракту Вагнер Игорь Анатольевич (зарегистрирован: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Петропавловская 49, кв. 3), ефрейтор по контракту Рахманов Сарвар Абдурасулович (зарегистрирован: Московская область, г. Чехов, ул. Заречная 5, дом ½), рядовой по контракту Магамедалиев Биакай Гамзатович (зарегистрирован: республика Дагестан, Кумторкалинский район, с. Учкент, Пушкина 35), рядовой по контракту Дивисин Олег Николаевич (зарегистрирован: Свердловская область, Байкаловский район, с. Комлево, ул. Советская 62) и младший сержант по контракту Макеев Василий Владимирович (зарегистрирован: Оренбургская область, Саракташский район, с. Новосокулак, ул. Шевченко 5)», — подытожил Александр Данилюк.