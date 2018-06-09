Политика Данилюк рассказал, что будет с его командой в Минфине

2018-06-09 13:30 882

 

Экс-министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что вся его команда покидает Минфин. Он подчеркнул, что речь идет не только о заместителях, но и о советниках. Об этом он заявил 8 июня в эфире "Общественного".

"Люди, которые пришли вместе со мной, это Юрий Буца, Сергей Марченко, подали свои заявления об отставке. Мы, как команда, оставляем Минфин. Другие советники, которые помогали мне в работе, также идут. В частности, Яна Бугримова, которая в принципе является сильнейшим кандидатом", – сказал он.

"Оксана Маркарова остается, но она не пришла со мной", – добавил он.

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