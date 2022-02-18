Экономика Выгодный кризис! Кабмин скупает собственные подешевевшие долги – разница почти в $100 млн

2022-02-18 15:48

Украина пользуется моментом и скупает собственные подешевевшие долги, сообщил министр финансов Сергей Марченко в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Кризис – это не только проблемы, но и возможности. И мы ими пользуемся", – сказал министр.

По его словам, благодаря "сделкам по активному управлению государственного долга" выплаты с погашением еврооблигаций в сентябре будут почти на $100 млн меньше – составят $912 млн вместо $1 млрд.

Также Минфин выкупил часть ВВП-варрантов, в результате чего "государство Украины владеет 20 процентами" этих деривативов.

"Это дальновидный шаг. Это свидетельство нашей заботы о будущих поколениях, которые не должны жить взаймы", – сказал Марченко.

Министр заверил, что Украина будет вовремя и в полном объеме обслуживать свои долговые обязательства.

Он подчеркнул, что не считает нужным говорить о списании или реструктуризации долгов.

"Мы слова "списание долгов" даже не употребляем... Долговые обязательства нужно обслуживать вовремя и в полном объеме – это создает доверие и дает возможность в будущем заимствовать под более низкие проценты, сокращать кредитные риски и улучшать кредитные рейтинги", – сказал он.