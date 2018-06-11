Спорт фото Рафаэль Надаль выиграл все три сета в финале турнира "Ролан Гаррос"

2018-06-11 15:13 393

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в финале "Ролан Гаррос" обыграл Доминика Тима из Австрии.

Матч получился "в одну калитку". Надаль выиграл все три сета, играя все уверенней по ходу поединка. В итоге все три сета завершились в пользу испанца, и он выиграл свой 11 титул.

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Больше испанца никто в Париже не выигрывал столько раз. У Рафаэля есть три турнира, где он побеждал по 11 раз - Париж, Барселона и Монте-Карло.

Всего у Надаля 17 побед в турнирах "Большого шлема". Больше только у Роджера Федерера, у которого 20 титулов.

 

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Лео Месси рассказал о своей цели и больших фаворитах на ЧМ-2018 2018-06-10 14:00 2006
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