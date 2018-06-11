Испанский теннисист Рафаэль Надаль в финале "Ролан Гаррос" обыграл Доминика Тима из Австрии.
Матч получился "в одну калитку". Надаль выиграл все три сета, играя все уверенней по ходу поединка. В итоге все три сета завершились в пользу испанца, и он выиграл свой 11 титул.
ФОТО: ЭЛИНА СВИТОЛИНА В РИМЕ ОБЫГРАЛА ПЕРВУЮ РАКЕТКУ МИРА СИМОНУ ХАЛЕП
Больше испанца никто в Париже не выигрывал столько раз. У Рафаэля есть три турнира, где он побеждал по 11 раз - Париж, Барселона и Монте-Карло.
Всего у Надаля 17 побед в турнирах "Большого шлема". Больше только у Роджера Федерера, у которого 20 титулов.