Спорт Рафаэль Надаль в седьмой раз в карьере вышел в полуфинал Australian Open

2022-01-25 15:47

Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Australian Open. Для этого легендарному испанскому теннисисту пришлось обыграть 14 ракетку мира, канадца Дениса Шаповалова.

Матч продолжался пять сетов и растянулся на 4 часа и 10 минут. За это время Надаль подал восемь раз навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал три из семи брейк-поинта.

Его соперник исполнил 20 эйсов, пять раз ошибся при вводе мяча в игру и реализовал два из восьми брейк-поинта.

Это уже седьмой полуфинал Australian Open для Надаля. Из шести предыдущих он проиграл лишь раз - в 2008 году французу Жо-Вильфреду Тсонга.

Кроме того, испанец уже в 36-й раз сыграет в полуфинале турниров Большого шлема. Больше него это удавалось лишь Новаку Джоковичу (42) и Роджеру Федереру (46).

В полуфинале Надаль сыграет против победителя пары Гаэль Монфис – Маттео Берреттини.