Спорт Рафаэль Бенитес: «Миколенко хорошо провел свою первую игру»

2022-01-09 14:30

Главный тренер «Эвертона» прокомментировал дебют защитника Виталия Миколенко в матче Кубка Англии против «Халла».

«Он не тренировался 15 дней, а теперь приехал сюда и отыграл напряженный матч в Кубке Англии.

Приятно видеть его настрой. Я думаю, что он хорошо провел свою первую игру», – сказал Бенитес.

В рамках 1/32 Кубка Англии вчера состоялся матч между «Эвертоном» украинца Виталия Миколенко и «Халл Сити». Эта игра стала дебютной для экс-защитника киевского «Динамо» в составе «ирисок» - главный тренер команды Рафаэль Бенитес не стал долго удерживать украинца на скамье запасных. В итоге Миколенко спас клуб от гола в пустые ворота, уверенно заблокировав удар на 33 минуте матча, когда «Эвертон» вел в счете 2:1.

Не зря главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес решил выпустить на матч против «Халл Сити» в Кубке Англии украинца Виталия Миколенко. Защитник уже в своем первом матче принес команде большую пользу и спас ее от гола в пустые ворота на 33 минуте матча, уверенно среагировав на удар соперника.

Более того, по данным портала Whoscored игру Миколенко оценили в 7,7 балла, а по данным SofaScore – в 7,4 балла (это самая высокая оценка среди игроков «Эвертона»). Он вышел на поле в стартовом составе команды, и не был сменен Бенитесом даже после того, как получил предупреждение от главного арбитра матча в конце первого тайма.

В итоге «ириски» сумели обыграть своего соперника и пройти дальше в Кубке Англии только в дополнительное время. На 99 минуте решающий третий гол забил в ворота «халл Сити» Таунсенд.

Напоминаем, что Виталий Миколенко присоединился к «Эвертону» в начале 2022 года. Предположительно, киевское «Динамо» продало его в АПЛ за 23,5 миллиона евро.