Спорт Рафаэль Надаль вышел в финал Australian Open - поединок длился почти три часа

2022-01-28 13:45

Рафаэль Надаль вышел в финал Australian Open. Это право опытный испанский теннисист завоевал в поединке с итальянцем Маттео Берретини.

Поединок продолжавшийся почти три часа, закончился уверенной победой Надаля в четырех сетах.

Отметим, что в этом поединке Надаль выполнил пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-поинта. Берретини 14 раз подал навылет, два раза ошибся при подаче и реализовал один из двух брейк-поинтов.

Для первой ракетки мира - это шестой финал Открытого чемпионата Австралии, а всего на уровне турниров Большого шлема это будет его 29-й решающий поединок, больше только у Новака Джоковича и Роджера Федерера по 31-му. До этого Надаль лишь один раз смог выиграть Australian Open. Обыграв 2009 году в пяти сетах Федерера.

Статистика поединка:

Аustralian Open. Одиночный разряд. 1/2 финала

Маттео Берреттини (Италия, 7) – Рафаэль Надаль (Испания, 6) – 3:6, 2:6, 6:3, 3:6