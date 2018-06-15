Политика 38 стран мира потребовали освободить из российской колонии украинского режиссера Сенцова

2018-06-15 14:43 655

Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу передали письмо от 38 стран с просьбой оказать содействие в освобождении из заключения в РФ украинского режиссера Олега Сенцова. 

"Сегодня мы передали Генеральному секретарю ООН совместное письмо от имени 38 государств, в том числе Украины, стран Евросоюза, США, Турции, Грузии, Молдовы, Австралии, Канады, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии, с просьбой содействовать в освобождении Олега Сенцова и других украинских заключенных. Благодарны нашим партнерам за беспрецедентный шаг солидарности", - цитирует заявление постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко Укринформ.

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По его словам, это письмо является частью усилий, которые прилагает Президент и Правительство Украины в публичной и непубличной плоскостях, с целью усиления международного давления на Москву по освобождению граждан Украины, которые незаконно содержатся под стражей на временно оккупированных территориях Украины и в России.

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"Сегодня исполняется ровно месяц, как голодает Олег Сенцов, и, как мы знаем, в ближайшие дни Генсек ООН планирует посетить Россию. Рассчитываем, что этот вопрос будет поднят во время встреч с российской стороной", - отметил Ельченко.

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