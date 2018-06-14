Политика Олега Сенцова перевезли в медсанчасть, но прекращать голодовку не стал

2018-06-14 12:15 545

Украинский политзаключенный, кинорежиссер Олег Сенцов продолжает голодовку в медицинской части. Об этом "Крым. Реалии" сообщила его сестра Наталья Каплан.

"По информации от российской правозащитницы Зои Световой, которая договорилась на видеозвонок с Олегом, в пятницу его увозили в реанимацию. Сейчас он находится в медчасти", - сказала она.

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В то же время Каплан не имеет информации о состоянии здоровья Сенцова.

"Достоверно о его здоровье пока ничего не известно, в конце недели к нему поедет адвокат и будет что-то больше понятно. Неизвестно пока, применяли ли принудительное кормление, как грозились. Это все будет известно в конце недели. Олег мне ничего о своем здоровье не сообщал, мы разговаривали о бытовых вещах, что передать детям, маме. Я просто рассказываю ему, что происходит вокруг политзаключенных, вокруг его имени", - сказала она.

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Также сестра политзаключенного сообщила, что Сенцов не собирается прекращать голодовку.

"Сдаваться он не собирается, умирать не собирается, и отступать от условий голодания тоже", - подчеркнула Наталья Каплан.

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