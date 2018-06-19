Спорт Япония-Колумбия 2:1: очередной сюрприз ЧМ-2018

2018-06-19 18:00 387

Сборная Японии сенсационно обыграла Колумбию в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России.

На шестой минуте встречи счет открыл полузащитник дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава точным ударом с пенальти. За шесть минут до конца первого тайма колумбийский хавбек Хуан Кинтеро забил мяч со штрафного удара. А уже на 73-й минуте форвард немецкого «Вердера» Юйа Осако отправил мяч в сетку ворот Давида Оспины после углового.

Первую красную карточку на турнире получил опорный полузащитник испанского «Эспаньола» Карлос Санчес.