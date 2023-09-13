ВОЙНА В Украине Зеленский заинтриговал: врага ждут новые сюрпризы

2023-09-13 17:37

Состоялось заседание Военного кабинета, результаты которого обязательно почувствуют российские оккупанты.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении сегодня, 13 сентября, заседания Военного кабинета.

Как отметил главы государства в Telegram, российских захватчиков ждут новые ощутимые сюрпризы.

"Военный кабинет. Сегодня без деталей. Но результаты будут. Враг их почувствует", - написал президент.

Заседание Военного кабинета - что предшествовало

12 сентября на заседании Военного кабинета при участии "узкого круга людей" рассматривались вопросы продолжения наступления Вооруженных Сил Украины (направления, прогнозы, обеспечение, оружие и боеприпасы, собственное производство, информация разведок) и укрепления их обороны (возведение укреплений, усиление наших защитников на соответствующих участках, данные разведок о датах и направлениях).

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На Таврическом направлении силы обороны Украины за сутки продвигаются на 50-200 метров, всего с начала наступления освобождено более 255 кв. км украинской земли. Иногда удается продвигаться на километры, а иногда движения нет вообще, потому что надо закрепиться и защитить личный состав от противодействия врага.

12 сентября стало известно, что российские захватчики из глубины России стягивают резервы для недопущения прорыва украинских сил на линии фронта.

Сегодня в ходе ночной атаки в Севастополе был нанесен ракетный удар по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе. Также морскими дронами были атакованы российские корабли в море. По разным данным, повреждения получили большой российский десантный корабль "Ропуча" и подводная лодка носитель "Калибров" KILO или же подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".