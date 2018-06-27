Политика Антикоррупционеры и активисты подали в суд на президента Порошенко

2018-06-27 13:46 201

В Центре противодействия коррупции, Transparency International Украина и Автомайдане уверяют, что президент не имел права назначать экс-главу Донецкой ОВГА Павла Жебривского на должность аудитора НАБУ. В результате указанные организации подали на Петра Порошенко в суд.

Как указано на сайте ЦПК, причиной судебного иска стало отсутствие у Жебривского опыта работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях, как того требует закон.

"Незаконное назначение на должность аудитора НАБУ Жебривского ставит под сомнение весь результат аудита. Полномочия такого аудитора можно легко обжаловать в суде, а вместе с этим - и весь вывод аудита. Аудит НАБУ не может стать инструментом расправы с уже ненавистным для многих политиков антикоррупционным органом", - заявил глава правления ЦПК Виталий Шабунин.

В свою очередь исполнительный директор украинского представительства Transparency International Ярослав Юрчишин отметил, что Порошенко "не воспользовался возможностью назначить по своей квоте в комиссию авторитетного международного специалиста с опытом проведения аудита правоохранительного органа".

"Обидно, но это его право и его выбор. Однако, мы настаиваем на том, чтобы требования закона были соблюдены и все члены комиссии отвечали прописанным критериям ", - добавил он.