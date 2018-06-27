Детали Амрам Петросян: Антикоррупционная политика Пашиняна позволит выбраться из болота бюрократии

2018-06-27 20:34 450

Интервью Президента Фонда развития современной дипломатии корреспонденту Meganews.am Маргарите Давтян.

- Вы недавно вернулись в Армению. Как бы Вы оценили последние политические события, которые произошли в нашей стране?

- Действительно, я с 13 лет находился за пределами исторической Родины. Но всю сознательную жизнь я мыслями, душой и конкретными делами был всегда с Арменией. Я знаю, что много наших соотечественников непосредственно и активно участвовали в событиях, которые проходили в апреле-мае по всей нашей стране. Я также в это время находился в Ереване, в том числе и в день назначения Никола Пашиняна на пост Премьер-министра. Считаю, что эти события открывают окно возможностей для современной Армении. К власти пришли новые люди с прогрессивными взглядами, а значит, у нашего государства появился уникальный шанс для развития.

- На чём основаны Ваши утверждения?

- Прежде всего, обращает на себя внимание сам процесс передачи власти от Саргсяна к Пашиняну. Многие эксперты высказывались о рисках жёсткого сценария по примеру Украины, но мы с вами увидели эволюционный путь. В этом смысле Армения прекрасный пример для международного сообщества – состоялась демократическая смена власти с сохранения всех государственных институтов. При этом реформаторский подход нового Премьер-министра направлен на качественные изменения в работе государства. Все, кто желает процветания нашей стране и нашему народу должны поддержать инициативы Пашиняна, чтобы они не утонули в болоте бюрократии. Будущее Армении в наших руках.

Сегодняшняя власть приводит в госорганы новых лиц, при этом появляется шанс и для молодёжи, то есть налицо демонстрация социального лифта.

Тем не менее, сейчас говорить о будущих перспективах надо осторожно. Ведь прошло ещё очень мало времени, чтобы делать окончательные выводы. Но я повторюсь: курс Пашиняна для Армении открыл окно возможностей и мы должны воспользоваться этой ситуацией в интересах всего армянского народа.

Особо хотел акцентировать внимание на высокий уровень антикоррупционной деятельности и профессиональную работу органов госбезопасности .

Я очень надеюсь, что с приходом новой команды будут разработаны механизмы, позволяющие привлечь к ответственности лиц, которые своими противоправными действиями нанесли существенный урон Республике Армении и армянскому народу. Обращаю внимание, что новые механизмы должны позволить привлечь к ответственности государственных (бывших) служащих и ими уполномоченных лиц, невзирая на срок давности совершенных ими противоправных действий. При этом выявлять необходимо первоисточник, который допустил распространение коррупции по всей Армении.

- Что конкретно вы планируете делать?

- Более 20 лет я занимаюсь общественно-политической, международной и экономической деятельностью. В рамках разных проектов я объездил много стран и реализовал множество успешных проектов. В настоящий момент, используя свой многолетний опыт и полезные контакты, я со своей командой планирую организовать центр по поддержке общественных инициатив. Ведь очень важно, чтобы каждый человек мог реализовать свой потенциал – это может быть благотворительный или социальный проект, народная дипломатия и т.д.

Важнейшим направлением нашей деятельности также станет инновационное развитие. Мы должны создать условия для молодых учёных и развития научных центров.

Хотел бы также обратить особое внимание, что мы должны внутри страны создать такие условия, которые привлекут умнейших, талантливейших и успешных армян со всего мира обратно в страну. Все мы прекрасно знаем, как сильны наши диаспоры за рубежом, наши соотечественники занимают ключевые позиции в государственных структурах и в корпорациях по всему миру. Это и есть наш потенциал, в то числе в виде инвестиций в Армению.