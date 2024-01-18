Политика Байден согласился усилить иммиграционную политику, чтобы обеспечить помощь Украине, - WSJ

2024-01-18 18:26

 

Президент США Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики во избежание критики и для обеспечения помощи Украине.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание сообщает, что в Сенате разрабатывается иммиграционное соглашение, которое ограничит возможность мигрантов просить убежища.

Соглашение должно быть принято в обмен на новую военную помощь для Украины и Израиля. WSJ отмечает, что у сделки есть большие шансы, хотя республиканцы выдвигают более жесткие условия.

Готовность Байдена вести переговоры с республиканцами свидетельствует о том, что он готов пойти на уступки. Как сообщает WSJ, это связано не только с обеспечением помощи Украине, но и с критикой среди американцев.

По опросам CBS News, проведенным в начале этого месяца, рейтинг Байдена по решению вопросов иммиграции был рекордно низким: 68% опрошенных сказали, что не одобряют его миграционную политику, а также 63% хотят, что президент ужесточил ее.

За свою 50-летнюю политическую карьеру, которая часто сосредотачивалась на внешнеполитических приоритетах, Байден редко брался за сложный вопрос иммиграционной политики. А когда он это делал, то обычно поддерживал умеренную позицию.

В течение трех лет администрация Байдена пыталась обуздать рост мигрантов на южной границе. Республиканцы взялись за этот вопрос и, как ожидается, двухпартийное соглашение может прекратить дискуссии.

Задержки с финансированием помощи Украине

Напомним, президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов в помощь Украине и Израилю. Но до сих пор вопрос не был одобрен.

В Конгрессе США ведутся споры о дальнейшем финансировании помощи Украине. Вопросы блокируют республиканцы, требуя принять иммиграционное законодательство.

В Белом доме ожидают, что демократы и республиканцы достигнут соглашения в январе 2024 года.

12 января в Белом доме заявили, что помощь Украине приостановлена до того, пока Конгресс не примет новое финансирование.

subscriber subscriber

Еще по теме

Курт Волкер выразил уверенность, что Конгресс США утвердит помощь Украине

2024-01-17 22:15

Нидерланды и Дания передадут Украине танки Leopard 2

2024-01-17 18:26

"Настоящая проблема": Блинкен предупредил о рисках непредоставления Украине помощи США

2024-01-17 16:05

Белый дом поддержал использование $300 млрд активов рф на помощь Украине — СМИ

2024-01-11 16:48

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленский и Макрон обсудили новую коалицию

2024-01-18 20:48

Байден согласился усилить иммиграционную политику, чтобы обеспечить помощь Украине, - WSJ

2024-01-18 18:26

США, Южная Корея и Япония осудили КНДР за поставку оружия роССии

2024-01-18 17:37

США не выйдут из НАТО даже если президентом снова станет Трамп, - Столтенберг

2024-01-18 10:27
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Зеленский и Макрон обсудили новую коалицию 2024-01-18 20:48
Байден согласился усилить иммиграционную политику, чтобы обеспечить помощь Украине, - WSJ 2024-01-18 18:26
США, Южная Корея и Япония осудили КНДР за поставку оружия роССии 2024-01-18 17:37
США не выйдут из НАТО даже если президентом снова станет Трамп, - Столтенберг 2024-01-18 10:27