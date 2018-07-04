Детали Братья Анатолий и Василий Доценко: аферисты и вымогатели аграрного бизнеса

2018-07-05 09:00 126

 

Конфликт вокруг Братского масло-прессового завода (пгт Братское, Николаевской области) вышел на новую стадию противостояния. По сообщениям СМИ, сейчас предприятие блокируется титушками, произведенную продукцию невозможно транспортировать, начались перебои с финансированием и выплатами зарплат.

Как рассказывают работники завода, предприятие под свой контроль пытаются вернуть бывшие его владельцы братья Анатолий и Василий Доценко.

Ранее стало известно, что против братьев Доценко правоохранители расследуют несколько уголовных производств относительно их мошеннических действий и приближенных к ним лиц, а именно: уголовное производство №12014050420000277 по признакам ч.5 ст. 191 УПК Украины по факту присвоения имущества на сумму 28 954 тыс. грн; уголовное производство №12015100090001884 по признакам ч.5 ст. 191 УПК Украины по факту присвоения денежных средств в сумме 4 536 тыс. грн.

Так, по материалам из открытых источников и по сообщениям очевидцев, выяснилось, что скандальные агробратья намеренно с 2013 года доводили БМПЗ до банкротства и активно практиковали незаконные схемы обогащения за счет контрагентов.

Проинформированные работники завода рассказывают, что типичная схема мошенничества братьев Доценко выглядела так: Анатолий и Василий Доценко договаривались с потенциальными поставщиками сырья для переработки или потенциальными давальцами о сотрудничестве. При этом, основным условием сотрудничества должна была быть предоплата или поставка сырья для переработки на завод. Затем Доценко проводили экскурсию потенциальных поставщиков и инвесторов по заводу. После подписания соответствующих договоров (контракты заключались со структурами, которые не были собственниками завода) и перечисления средств на счета компаний Доценко (или поставки сырья на БМПЗ) сырье продавалось, а средства выводились через фиктивные компании братьями для их собственных нужд.

В ходе расследования вскрылось, что производственные мощности БМПЗ не могли перерабатывать семена подсолнечника, вследствие технических причин: отсутствия основного технологического оборудования и несовершенства технологической схемы производства.

Кроме того, Доценко фигурировали и в других незаконных операциях. Так, например, согласно материалам из Единого госреестра судебных решений, на протяжении 2012-2013 г.г. ПАО «Креатив» поставило на хранение на Краснолиманское ХПП, которое принадлежало одиозным братьям 4031 тонн подсолнечника (на тот момент сумма поставки оценивалась в свыше $2 млн). Но когда «Креатив» обратился к Доценко, чтобы забрать подсолнечник, его там не оказалось. Компании пришлось пройти все судебные инстанции, и 22.12.2015 Высшим хозсудом Украины было вынесено решение, согласно которого, с Краснолиманского ХПП необходимо было взыскать 18 906 116 грн убытков. Но это решение так и осталось невыполненным.

Помимо того, как стало известно, Доценко также не рассчитались за оборудование, которое поставлялось на завод. В итоге, горе-бизнесменов подозревают в завладении около 40 млн грн.

По сообщениям очевидцев, после доведения завода до банкротства Доценко намеревались продать проблемное предприятие, чтобы затем обвинить покупателей в захвате БМПЗ.

Как передают украинские медиа, по неофициальным данным, Доценко якобы обратились к группе нардепов (среди которых, например, Мирошниченко и Сидорович), пообещав тем долю в заводе, если попытка захвата удастся.

Также в кампанию по «отжиму» предприятия Доценко привлекли скандальную структуру «Бизнес Варту» и охранную структуру «Гайдамаки».

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