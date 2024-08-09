Мир Украинцам принадлежит каждый десятый бизнес, созданный в Польше в 2024 году

2024-08-09 19:31

Каждый десятый бизнес, созданный в первой половине 2024 года в Польше, принадлежит украинцам, а 77% недавно зарегистрированных иностранцами в Польше бизнесов руководили украинцы, сообщает PAP.

По данным Польского экономического института (PIE), с января 2022 по июнь 2024 года в Польше было создано около 59 800 украинских активных индивидуальных предприятий (JDG).

Отмечается, что в первой половине 2024 года граждане Украины создали более каждого десятого бизнеса в Польше (11,2%), а 77% активных, недавно зарегистрированных иностранцами в Польше бизнесов руководили украинцы.

Как сообщили в PIE, доля украинских предприятий, созданных женщинами в первой половине этого года, составляет около 35%, что ниже, чем доля предприятий, созданных польскими женщинами за тот же период (38%).

"Еще в 2023 году доля украинских женщин, возглавлявших активные индивидуальные предприятия, была выше, чем доля польских женщин (37% против 34%). В январе 2024 года мы зафиксировали самую низкую долю JDG, созданных гражданками Украины (31%), а в июле 2022 года - самый высокий (44%)” – отмечает издание.

По данным Польского экономического института, украинские индивидуальные предприятия, созданные в первом полугодии этого года, работают преимущественно в таких отраслях как строительство (23%), информационно-коммуникационные технологии (19%) и услуги (12%).

В отчете отмечается, что по отраслевой структуре бизнес, созданный украинскими мужчинами, отличается от бизнесов, созданных женщинами. Мужчины чаще всего основывают предприятия, связанные со строительством (34%), информацией и связью (23%), транспортом и складским хозяйством (11%). Почти каждое третье предприятие, которым руководят гражданки Украины, предоставляет услуги (30%).