Детали Одесса: из-за неверной оценки машин в "Автохабе" бюджет недосчитался 1 млн грн

2018-07-11 15:10 534

Неправильная оценка таможенной стоимости автомобилей в одесском Автохабе стоила бюджету 1 млн грн. Об этом свидетельствуют данные акта проверки Одесской таможни.

В результате проведенной в мае тематической проверки по отдельным вопросам работы таможни было установлено, что ее сотрудники систематически оформляли ввозимые в Украину автомобили по заниженной стоимости.

Так, 29 января сотрудники отдела таможенного оформления №2 поста «Специализированный» пункт пропуска «Одесский морской торговый порт» оформили автомобиль BMW X5 2016 года выпуска с таможенной стоимостью в размере 15,5 тыс. долларов (таможенная декларация № UА500650/2018/003193).

Однако, согласно открытым данным в Интернете, такой автомобиль стоит в два раза дороже – 29 тыс. долларов (на основе актуальных цен в стране, из которой ввозится авто). Таможенная стоимость в Украине должна была составить 29 тыс. долларов + 400 долларов за доставку транспортного средства из другой страны. Таким образом, бюджет недосчитался почти 127 тыс. грн.

5 января в том же отделе был оформлен автомобиль Audi Q7 2017 года выпуска, тоже поврежденный в ДТП. Таможенная стоимость была обозначена в размере 15,9 тыс. долларов (декларация № UА500650/2018/000235). При проверке установлено, что таможенная стоимость данного авто должна составлять 22,6 тыс. долларов +400 долларов за доставку. Таким образом, бюджет недосчитался 63,6 тыс. грн.

Ранее глава общественного совета при ГУ ГФС в Одесской области, заместитель генерального директора Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко заявлял, что оформления автомобилей в Автохабе в основном проходит через брокерские фирмы, связанные с ассоциацией "Южная пальмира", тогда как физлица не могут оформлять авто самостоятельно. Это позволяет генерировать до 3,6 млн у.е. незаконной сверхприбыли.