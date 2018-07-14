Политика Порошенко рассказал, о чем говорил с Трампом на встрече в Брюсселе

2018-07-14 11:30 246

 

Президент Петр Порошенко сказал, что говорил с американским коллегой Дональдом Трампом об улучшении сотрудничества между странами, освобождении заложников и энергетической безопасности.

Об этом он рассказал в интервью журналистам трех украинских телеканалов - "112-Украина", "СТБ" и "Интер".

Порошенко сказал, что говорил с Трампом о необходимости усиления защиты Украины и улучшения сотрудничества, в том числе в оборонной сфере.

"Президент дал соответствующие задания по этому поводу. Детали здесь я рассказывать не буду, но мы очень быстро развиваемся и на оказание консультативной, эдвайзерской помощи со стороны Соединенных Штатов, потому что это взаимовыгодное сотрудничество", - отметил Порошенко.

 "Безусловно я поднял вопрос освобождения заложников и просил поднять это на встрече (с Владимиром Путиным - УП), которая в понедельник состоится в Хельсинки", - добавил он.

Кроме того, президенты обсуждали вопросы энергетической безопасности, где они "зафиксировали общность позиций и подходов".

"Соединенные Штаты поддерживают Украину в позициях по "Северному потоку-2" и считают недопустимым, потому что этот проект является политическим, подрывает экономическую, энергетическую и глобальную безопасность Европы. И президент очень решительно высказался и в поддержку Украины, и в поддержку энергетической безопасности", - сказал Порошенко.

"Мы обсуждали вопросы экономического сотрудничества, у нас на 70 процентов вырос товарооборот с Соединенными Штатами за 2017 год, эта положительная тенденция сохраняется", - сказал президент Украины.

Он добавил, что обсуждал с Трампом следующую встречу.

"Я очень доволен этой встречей", - подытожил Порошенко.

12 июля Дональд Трамп провел встречу в рамках саммита НАТО в Брюсселе с Петром Порошенко.

Трамп с Путиным должны встретиться 16 июля. По сообщениям СМИ, на встрече в понедельник в Хельсинки Путин и Трамп могли бы достичь соглашения по Сирии.

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