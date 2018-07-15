Мир Маккейн сделал резкое заявление по поводу встречи Трампа с Путиным

2018-07-15 06:19 303

Президент США Дональд Трамп должен быть готов к противостоянию с президентом РФ Владимиром Путиным с позиции силы, иначе встречу с ним лучше отменить.

Об этом заявил американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, передает "Голос Америки".

"Президент Трамп должен быть готов противостоять Путину с позиции силы и показать, что он заплатит высокую цену за продолжение агрессии против США и мировых демократий. Если президент Трамп не готов привлечь Путина к ответственности, саммит в Хельсинки нужно отменить", – сказал он после того, как министерство юстиции США выдвинуло официальные обвинения против 12 россиян за вмешательство в президентские выборы 2016 года.

Маккейн также высоко оценил работу американских разведчиков и правоохранителей, которым удалось собрать мощную доказательную базу перед провозглашением этих обвинений.

"Сегодняшние обвинения являются результатом тяжелой работы американских правоохранительных органов и разведчиков, которые посвящают свою жизнь привлечению к правосудию тех, кто хочет нам навредить. Эти обвинения дополняют доказательную базу существования развитого плана Владимира Путина по нападению на выборы 2016 года, направленного на то, чтобы посеять хаос и раздор между избирателями в США и разрушить веру в нашу демократию", - говорится в заявлении.

Кроме того, Маккейн подчеркнул, что администрация президента США и Конгресс принимают недостаточные действий в сфере киберзащиты систем голосования и сдерживания дестабилизации.