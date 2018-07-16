Спорт Экс-форвард "Динамо" Мбокани оказался ненужным в клубах Бельгии и Турции

2018-07-16 14:16 237

Бывший нападающий "Динамо" Дьемерси Мбокани всё ещё не нашёл себе новый клуб, сообщает footboom.com. Недавно форвард выложил в социальных сетях фото, на котором он стоял рядом с президентом "Андерлехта" Марком Куке и это породило слухи, что конголезец может перейти в бельгийский клуб.

Бельгийский сайт Anderlecht Online утверждает, что никаких разговоров о возвращении Мбокани в "Андерлехт" президент клуба и конголезский нападающий не вели.

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Дьемерси и Куке якобы случайно встретились и решили сфотографироваться на память, но не общались по поводу возможного подписания контракта. Издание уточняет, что Мбокани не будет играть в "Андерлехте", так как в клубе сейчас слишком много нападающих и они не планируют усиливать нападение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Мбокани может продолжать карьеру в чемпионате Турции, но турецкие клубы не готовы  платить настолько высокую зарплату, как того требует сам форвард.

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Экс-форвард "Динамо" Мбокани оказался ненужным в клубах Бельгии и Турции 2018-07-16 14:16 237
ФИФА отказалась от мысли наказывать Виду за видео про Белград 2018-07-15 12:00 678
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