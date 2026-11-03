Спорт Андрій Ярмоленко встановив історичний рекорд результативності у чемпіонатах України

2026-11-03 12:44

Вінгер київського Динамо та збірної України Андрій Ярмоленко встановив історичний рекорд результативності в чемпіонаті України. Досвідчений футболіст забив свій 125-й м'яч в УПЛ і став одноосібним лідером рейтингу найкращих бомбардирів турніру за всю історію.

Історичне досягнення підкорилося українцю у матчі 11-го туру проти криворізького Кривбасу. Наприкінці першого тайму Ярмоленко реалізував пенальті, вивівши свою гольову статистику на новий рекордний рівень.

Завдяки цьому голу вінгер Динамо випередив колишнього одноклубника Максима Шацьких, на рахунку якого 124 забиті м'ячі. Представник Узбекистану тепер посідає другу сходинку історичного рейтингу.

Також до п'ятірки найкращих бомбардирів чемпіонату України входять колишній наставник збірної України Сергій Ребров, Євген Селезньов та Андрій Воробей.

Найкращі бомбардири в історії чемпіонату України: