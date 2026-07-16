Спорт Грецький Левадіакос не зміг погодити трансфер 24-річного форварда Динамо Владіслава Бленуце

2026-07-16 10:28

Грецький футбольний клуб Левадіакос ніяк не може вирішити проблеми, що виникли під час спроби погодити трансфер форварда Динамо Владіслава Бленуце.

Згідно з повідомленням GSP, у 24-річного легіонера Динамо немає бажання переходити до греків на місячну зарплату у розмірі 16 тисяч євро. Це на тлі того, що, як стверджує джерело, динамівці платять йому 40 тисяч євро. Гравець, звісно, не з тих, хто йде на принцип, однак поступатися в ціні своєї роботи готовий лише незначно.

У цьому світлі проблема не тільки із самим футболістом, а й у неможливості погодити, власне, перехід із його нинішнім клубом.

Динамо було запропоновано провести орендну угоду стосовно гравця. Греки хотіли взяти його на один сезон і водночас закріпити за собою право викупу за 800 тисяч євро. Кияни своєю чергою наполягають на негайному придбанні Бленуце і вимагають мільйон євро.

Але й тут знайшлося місце поступкам. Столичний клуб може погодитися віддати гравця за 800 тисяч євро, однак платити треба більшу частину зараз, а те, що залишиться, грекам пропонується віддати влітку 2027 року.

Тож Левадіакос на роздоріжжі.

Окрім цього слід відзначити інтерес до Бленуце з боку іспанського Кадіса, чеської Сігми і двох польських клубів - Ракув і Вєчиста.





