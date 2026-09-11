Спорт Капітан Динамо Андрій Ярмоленко у своєму стилі пояснив провальний старт "киян" в УПЛ

2026-09-11 10:33

Капітан та півзахисник київського Динамо Андрій Ярмоленко висловився стосовно серії невдалих результатів столичної команди на старті УПЛ.

На своїй сторінці у соцмережі зірковий гравець опублікував спеціальну відеодобірку моментів із нещодавнього матчу проти черкаського ЛНЗ і поділився своїми поглядами на поточний ігровий спад команди.

У своєму зверненні до відданих фанатів та товаришів по команді вінгер наголосив на важливості збереження психологічної стійкості. Ярмоленко висловив впевненість у тому, що темна смуга обов'язково завершиться, якщо колектив продовжить старанно працювати на тренуваннях.

"Невдачі - це теж частина футболу. Таке може трапитися з кожним. Головне - не зупинятися. Працювати далі, ставати кращим і бути готовим до наступного моменту. Бо наступний шанс обов’язково буде", - написав Ярмоленко.