Досвідчений польський захисник Томаш Кендзьора знову повертається в Динамо Київ

Колишній захисник Динамо Томаш Кендзьора повернувся з грецького ПАОКа назад до київського клубу.
Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", 32-річний футболіст підписав контракт на два роки.
Крім того, зазначається, що польський захисник приєднався до київської команди у статусі вільного агента.
Як відомо, раніше Кендзьора виступав за Динамо з 2017 року. Після початку російського збройного вторгнення в Україну він був орендований Лехом, а згодом повернувся до київського клубу і зіграв першу половину сезону-2022/23.
У січні 2023 року поляк відправився в оренду до ПАОКа, а влітку 2024 року був придбаний грецьким клубом.
Усього за час своїх виступів у Динамо Кендзьора провів 198 матчів у складі "біло-синіх", відзначившись сімома голами та 20 результативними передачами.