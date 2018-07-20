Украина Полиция собирается ужесточить контроль скорости на дорогах

2018-07-21 08:30 198

В правительстве подготовили проект постановления об усилении контроля скорости на дорогах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"Уже на следующее заседание Кабинета министров будет вынесен на утверждение подготовленный Министерством инфраструктуры, Министерством экономики, Министерством внутренних дел проект постановления о введении контроля скорости на украинских автодорогах", - говорят в ведомстве.

Кроме того, отмечается, что полиция вместе с Госслужбой безопасности на транспорте проведут "жесткие проверки автоперевозчиков по всем автостанциям и местам высадки/посадки пассажиров на наличие лицензий и технической исправности автомобилей".

"Особое внимание будет уделено переоборудованным маршрутным автобусам", - отмечают в министерстве.

Как сообщалось, в пятницу утром произошли две масштабные автомобильные аварии с участием маршрутных такси в Житомирской и Николаевской областях. В Житомирской области погибли 10 человек, в Николаевской - 5, всего 22 травмированных.

После этих жутких ДТП Министерство внутренних дел собрало срочное совещание для обсуждения усиления мер безопасности на дорогах.