Мир Торговая война Трампа грозит падением глобального ВВП - МВФ

2018-07-22 13:00 174

Введение администрацией Трампа дополнительных тарифов на импорт в США, которое фактически развязывает торговую войну, грозит снижением глобального ВВП на 0,5%.

Об этом в своем докладе, который она подготовила для встречи G20 в Буэнос-Айресе, заявляет директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, передает Finance.co.uk.

"Это, безусловно, определяет влияние на ВВП, который, по наихудшему сценарию в условиях нынешней ситуации, составляет 0,5% от ВВП на глобальном уровне", - отметила Лагард.

Глава МВФ рассказала об угрозе снижения глобального ВВП на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп пообещал новую "волну" поднятия тарифов на $500 млрд китайского импорта в США.

Перед этим Соединенные Штаты ввели дополнительные таможенные начисления для китайской продукции на общую сумму $34 млрд.

Несколько месяцев назад Вашингтон ввел новые тарифы на алюминий и сталь для иностранных поставщиков, в том числе для Мексики, Канады и союзников с ЕС.