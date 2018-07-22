Мир Торговая война Трампа грозит падением глобального ВВП - МВФ

2018-07-22 13:00 174

 

Введение администрацией Трампа дополнительных тарифов на импорт в США, которое фактически развязывает торговую войну, грозит снижением глобального ВВП на 0,5%.

Об этом в своем докладе, который она подготовила для встречи G20 в Буэнос-Айресе, заявляет директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, передает Finance.co.uk.

"Это, безусловно, определяет влияние на ВВП, который, по наихудшему сценарию в условиях нынешней ситуации, составляет 0,5% от ВВП на глобальном уровне", - отметила Лагард.

Глава МВФ рассказала об угрозе снижения глобального ВВП на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп пообещал новую "волну" поднятия тарифов на $500 млрд китайского импорта в США.

Перед этим Соединенные Штаты ввели дополнительные таможенные начисления для китайской продукции на общую сумму $34 млрд.

Несколько месяцев назад Вашингтон ввел новые тарифы на алюминий и сталь для иностранных поставщиков, в том числе для Мексики, Канады и союзников с ЕС.

Еще по теме

В РФ пожаловались на отсутствие доверия после вызова на допрос переводчика Трампа

2018-07-19 18:00 645

Путин упрекнул Трампа из-за Минских договоренностей

2018-07-16 21:00 1260

Все ушли на футбол. Руководство Бельгии не встретило в аэропорту Трампа, прибывшего на саммит НАТО

2018-07-11 09:30 1011

ЕС о войне в Украине: это агрессия, нападение армии РФ продолжается с февраля 2014 года

2018-07-10 08:30 522

Еще новости в разделе "Мир"

Врачи рассказали, какая крупа самая полезная

2018-07-22 10:30 225

Опасный ужин: Ученые доказали связь рыковых заболеваний с поздним приемом пищи

2018-07-20 18:29 651

фото Беспилотник в Гималаях спас альпиниста, которого давно считали погибшим

2018-07-20 17:31 561

Ливия отказалась принимать нелегальных мигрантов из стран Евросоюза

2018-07-20 15:46 459
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Врачи рассказали, какая крупа самая полезная 2018-07-22 10:30 225
Опасный ужин: Ученые доказали связь рыковых заболеваний с поздним приемом пищи 2018-07-20 18:29 651
фото Беспилотник в Гималаях спас альпиниста, которого давно считали погибшим 2018-07-20 17:31 561
Ливия отказалась принимать нелегальных мигрантов из стран Евросоюза 2018-07-20 15:46 459

Лента

12:00 Сегодня в Украине продолжат бушевать грозы и дожди
11:30 Появилось видео массовой драки футбольных ультрас "Шахтера" и "Динамо" в Одессе
11:00 Порошенко назвал цель Северного потока-2
10:30 Врачи рассказали, какая крупа самая полезная
ОНЛАЙН 10:00 Усик — Гассиев: смотреть полное видео боя 12 раундов в записи
17:28 Главой украинского Сбербанка России Ириной Князевой займется Нацполиция
15:21 Получив премии чиновники «Нафтогаза» наняли клоунов в фейсбуке для шоу
15:00 Референдум на Донбассе. Что Путин предложил Трампу
14:30 Боевики обстреляли Павлополь из противотанковых ракет
14:00 Полиция собирается ужесточить контроль скорости на дорогах