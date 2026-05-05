Економіка Україна стала другим за величиною боржником МВФ у світі

2026-05-05 10:34

Україна стала другою за величиною боржницею МВФ у світі. В глобальному списку держав, що опинилися в епіцентрі масштабних економічних та геополітичних потрясінь, наша країна поступається за обсягом запозичень лише Аргентині. Скільки ми винні фонду, кому ще заборгували та наскільки критичною є ситуація?

На сьогодні Україна впевнено закріпилася на другій позиції серед найбільших боржників МВФ з показником заборгованості у 15,481 млрд дол.

“Такий високий статус у глобальному рейтингу став прямим наслідком повномасштабного вторгнення, яке змусило державу шукати екстрені ресурси для підтримання життєдіяльності”, - каже Олександр Охрименко, президент Українського аналітичного центру.

Стрімке зростання кредитного портфеля зумовлене потребою перекривати критичний дефіцит бюджету, що виник через колосальні витрати на оборону та соціальну сферу на фоні падіння доходів від внутрішнього виробництва та експорту.

У нинішніх реаліях кошти МВФ виступають ключовим інструментом макроекономічної стійкості, адже вони дозволяють утримувати стабільність банківської системи та уникати неконтрольованого друку національної валюти.

Ситуація з накопиченням заборгованості перебуває під постійним наглядом фінансової влади, яка наголошує на важливості виконання зобов’язань для збереження довіри партнерів.

“Україна виконує свої зобов’язання, і ми бачимо, що програма з МВФ виконується. На сьогодні ми маємо достатній рівень міжнародних резервів, аби ситуація залишалася абсолютно контрольованою”, - каже голова НБУ України Андрій Пишний

Це підкреслює, що попри значні цифри, держава зберігає здатність обслуговувати борги завдяки зовнішній підтримці та зваженій монетарній політиці.

Те, що ситуація є контрольованою наразі підтверджує і те, що Україна продовжує активну співпрацю з Фондом і готується до отримання чергового траншу в червні 2026 р. Якщо оцінювання пройде успішно, Україна зможе отримати 686 млн дол.

Варто зазначити, що Україна винна не лише МВФ. Загальний борговий портфель України вже перетнув психологічну позначку у 100% ВВП, що у грошовому еквіваленті становить приблизно 230–240 млрд дол. Це рекордна сума в історії держави, проте економісти закликають не сприймати цей показник як вирок. Левову частку заборгованості складають зовнішні запозичення, де ключовими кредиторами виступають ЄС із сумою понад 55 млрд євро та США, які надали близько 30 млрд дол.