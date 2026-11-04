Економіка Прогноз зростання ВВП України за підсумками року знову переглядається у бік зниження

2026-11-04 09:32

Прогноз зростання ВВП України за підсумками 2026 року знову переглядається у бік зниження. Про це сказав міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко, повідомив Укрінформ.

"На початку року очікувані прогнози зростання ВВП на 2026-ий складали 2,4%. У червні Мінекономіки переглянуло прогноз зростання на 1,6% на 2026-ий та 1,3% на 2027 рік. Зараз ми вчергове переглядаємо прогноз. Фінальної цифри ще немає, але ми вже бачимо, що це мінус 1-1,5 в.п до нашого червневого прогнозу", – заявив він.

Серед причин такої ситуації Кравченко назвав блокування морських портів України, підвищення інтенсивності російських обстрілів і, певною мірою, перенесення капітальних бюджетних витрат на кінець року.

За словами міністра, збитки від обстрілів уже складають близько 8 млрд доларів, до кінця року очікуються збитки на рівні 10 млрд доларів. При цьому якщо у першій половину року левова частина збитків припадала на енергетику, то з другою половини року втрати мають абсолютно всі сектори економіки.

"Нам треба мати резерви, набір інструментів для підтримки бізнесу. Це, в тому числі, питання системних ризиків для економіки й наших бюджетних надходжень", – додав Кравченко.

Нагадаємо, у другому кварталі 2026 реальний ВВП України року зріс на 0,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Раніше Державна служба статистики оцінювала зростання економіки у 0,6%, тож новий показник виявився нижчим.