Детали Отличное кино про политику и не только

2018-07-25 18:30 150

В последнее время снимают достаточно много фильмов на политическую тему. Данная тематика все еще пользуется высоким спросом среди рядовых зрителей по всему миру. Поэтому мы сделали подборку наиболее удачных политических кинокартин, которые стоит посмотреть в ближайшее время.

Немыслимое

Стало известно о том, что террористическая группировка готовит новый теракт на территории США. Американец по имени Юсуф сильно разочаровался в правительстве. По этой причине он принял ислам и заложил целых три бомбы массового поражения. Спустя некоторое время его поймали, но многочисленные допросы не принесли никаких результатов. Поэтому был вызван специалист Эйч, который знает, как разговорить американца. Трейлер к этому фильму уже доступен к просмотру https://www.ivi.ru/watch/50330/trailers.

Если вам нравятся фильмы с лихо закрученной сюжетной линией или вы являетесь поклонником Сэмюэля Л. Джексона, то рекомендуем к просмотру это кино.

Переводчица

Однажды профессиональная переводчица узнает секретную информацию о готовящемся покушении. Она решает обратиться за помощью в службу безопасности, но ей никто не верит. С этого момента за главной героиней начинают пристально следить неизвестные люди. Теперь ее жизнь висит на волоске, а ключевая истина в этом деле все время ускользает.

Поклонникам Николь Кидман и Шона Пенна обязательно стоит выделить свободный вечер, чтобы посмотреть это остросюжетное кино.

Шакал

Центральным персонажем является хладнокровный наемный убийца по прозвищу Шакал. Однажды он получает секретное задание от состоятельного человека, который хочет отомстить за убийство своего родного брата. Киллер должен уничтожить одного высокопоставленного чиновника у всех на глазах. По его следу идет бывший заключенный, которого специально выпустили из тюрьмы, чтобы он помог в расследовании.

Если вам хочется посмотреть на Брюса Уиллиса в образе жестокого злодея, то приступайте к просмотру данного фильма прямо сейчас.

Штурм Белого дома

Группа террористов захватывает Белый дом. Бывший сотрудник полиции пытается противостоять им и одновременно прилагает немало усилий, чтобы защитить свою дочь, которая была там на экскурсии. Теперь главному герою придется объединить усилия с самим Президентом США, чтобы остаться в живых и уничтожить всех злодеев в неравной схватке.

Фанатам Ченнинга Татума и Джейми Фокса срочно нужно посмотреть это увлекательное кино, в котором показан захват Белого дома.



Данный материал подготовлен при помощи онлайн кинотеатра ivi.ru.