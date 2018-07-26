Детали фото Предвыборный брак или зачем депутат Рыбалка фиктивно женился на Байбородине

2018-07-26 10:49 183

Народный депутат от Радикальной партии Сергей Рыбалка наврал всей стране о своей женитьбе на Анастасии Байбородине. На самом деле брак со своей подругой он не регистрировал. Также пара не заключала и церковного союза.

Такие выводы можно сделать из декларации политика, где Байбородну Рыбалка указал как свою гражданскую жену, то есть, сожительницу.

При этом, радикал пытается убедить всех в том, что женат реально: в своих интервью он называет Байбородину женой и даже демонстрировал журналистам обручальное кольцо у себя на руке.

Сама же девушка тоже старательно доказывает наличие у себя статуса супруги. На личной странице в Фейсбук Байбородина публиковала фото в свадебном платье и под ним принимала поздравления друзей с бракосочетанием. Сегодня эта фотография со страницы Анастасии в социальной сети уже почему-то удалена.

Как поясняют политологи, фиктивная женитьба понадобилась Рыбалке, скорее всего, чтобы престать перед потенциальными избирателями примерным семьянином.

«Это просто пиар в расчете на симпатии электората. Украинцы очень чтят семейные традиции, и конечно, всегда более положительно будут относиться к семейному политику, нежели к ветряному холостяку или бабнику», - говорят политтехнологи.

Также, можно предположить, что фиктивная женитьба понадобилась Рыбалке и для сокрытия своих реальных доходов. В декларации за 2017 год он переписал на сожительницу Байбородину некоторые ценные вещи и украшении, а также задекламировал в ее собственности значительные суммы денег.

Кроме этого, Байбородине Рыбалка приписал 4,7 млн. грн годового дохода, в то время как себе – всего 2,5 млн. грн. При этом сама Байбородина нигде и никогда не работала, бизнесом не занималась и только в июле этого года получила диплом о высшем образовании. Для проформы девушка оформлена как сотрудница одной из компаний Рыбалки, где за 2017 год заработала аж 33 тыс. грн.