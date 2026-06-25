ВІЙНА В Україні Чинного депутата підозрюють в ухиленні від сплати понад 12 мільйонів податків

2026-06-25 12:29

Чинний депутат Малинської міської ради Житомирської області підозрюється в ухиленні від сплати податків на понад 12 млн гривень. Про це повідомила регіональна прокуратура.

Вказано, що цей депутат одночасно обіймав посаду директора підприємства і умисно ухилився від сплати податку на додану вартість.

"У період із квітня 2024 року по січень 2025 року підприємство відображало у податковій звітності нібито придбання послуг із постачання теплової енергії в іншої компанії, яка має ознаки фіктивності. Водночас, як встановило слідство, ці послуги фактично не надавалися. Підприємство самостійно виробляло теплову енергію, однак у документах показувало, що купувало її в іншого суб’єкта господарювання", – йдеться в повідомленні.

Прокуратура встановила, що таке “постачання” існувало лише на папері. Воно дозволило штучно сформувати податковий кредит і зменшити суму ПДВ, яку підприємство мало сплатити до бюджету. У результаті держава недоотримала понад 12 млн грн податку на додану вартість.

Депутату повідомлено про підозру за статтею про умисне ухилення від сплати податків, вчинене службовою особою підприємства за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах (ч.3 ст.212 КК України).

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