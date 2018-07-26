Мир фото Ди Каприо, Брэд Питт и Мэтт Деймон из принципа отказались от "Оскара"

2018-07-27 22:12 90

В нашумевшей драме "Горбатая гора" режиссера Энга Ли о нетрадиционной любви двух ковбоев, главные роли могли сыграть совсем другие актеры.

 Главные роли в картине сыграли Хит Леджер и Джейк Джилленхол, однако на них изначально планировали взять Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта. Однако, голливудские звезды категорически отказались.

"Никто не соглашался на это. Когда я работал над фильмом, я чувствовал, что ему необходимы известные артисты. Но ничего не получалось", - рассказал режиссер.

Ван Сент также отметил, что помимо Питта и Ди Каприо он рассматривал на главные роли Мэтта Деймона и Райана Филиппа, но те тоже отказались.

Сам фильм в год своего выхода завоевал сразу несколько престижных премий, в том числе BAFTA и "Золотой глобус". Энг Ли получил "Оскар" в номинации "Лучший режиссер" и "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. Оба актера также получили номинации на "Оскар".

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