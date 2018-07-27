Детали Новинский - Церковь живет по своим законам, поэтому Томоса не будет

2018-07-27 10:29 222

"Священный Синод Константинопольской православной церкви заседал в начале июле, и там не был рассмотрен украинский вопрос. А следующее заседание намечено только на конец августа", об этом в интервью изданию Апостроф заявил народный депутат Вадим Новинский.

Политик также выразил мнение, что до выборов не стоит ждать этот документ.

"Церковь, отделенная от государства, живет по своим законам и традициям, которые сформировались за более чем две тысячи лет ее существования. И если рассматривать вопрос предоставления автокефалии той или иной церкви с точки зрения церковных законов и традиций, путь, который избрал президент Украины и о котором объявил на всю страну — ошибочный", считает он.

Более того, при дальнейшей эскалации ошибочных действий властей, ближайшие сто лет в Украине точно не будет единой Православной церкви", уверен политик.

Новинский напомнил, что в 2016 года на совещании Предстоятелей православных церквей в швейцарском Шамбези был согласован документ под названием "Автокефалия и способы ее предоставления", в котором есть два ключевых момент – автокефалию может предоставлять только материнская Церковь, и это решение должно быть одобрено всеми поместными православными Церквями.

Комментируя идею создания единой поместной церкви в Украине, звучащую из уст провластных политиков, он заметил, что "В Украине она есть, и это Украинская православная церковь во главе с блаженнейшим Онуфрием, признанная во всем мире, в том числе Вселенским патриархатом. Она является самоуправляемой с правами широкой автономии, ни административно, не финансово не завися от РПЦ, но находящаяся с ней в духовном единстве".

Говоря о письме в поддержку автокефалии, которое подписали якобы около 10 архиереев УПЦ Московского патриархата, в том числе владыка Софроний и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), Новинский сообщил, что никто не видел этих подписей.

"По информации, подписей насчитывается восемь, по другой – десять. А еще говорят, что все десять неизвестных архиереев написали письма-обращения к Вселенскому патриарху. Зато заявление епископата УПЦ публичное, подавляющее большинство архиереев его подписали, а те архиереи, которые по разным причинам отсутствовали поддержали его. Если кто-то из архиереев и подписывали какое-то письмо, то это было гораздо раньше. Подписями под общим заявлением епископата они дезавуировали предыдущее письмо. Мы же не знаем, в каких условиях эти письма подписывались. Но известно, какое давление оказывается сотрудниками СБУ на епархии по поводу поддержки автокефалии. В ход идут и банальный шантаж, и угрозы на всех уровнях. Прежде всего, на архиереев идет колоссальное давление, чтобы они присоединились к этой беззаконной, антицерковной акции…"

Источник

Еще по теме

"Перевозчики массово отказывают": в УПЦ МП рассказали, что спецслужбы мешают им привозить верующих в Киев на Крещение Руси

2018-07-22 17:26 825

Порошенко «случайно» присвоил 15 млн. долларов, собранных для создания в Украине единой поместной православной церкви

2018-07-09 17:52 7131

Появились подробности "газовой атаки" в колледже в Белой Церкви

2018-05-29 19:30 2445

Соцопрос в Facebook: украинцы в качестве президента видят Добкина, Мураева, Вилкула, Новинского, Медведчука

2018-05-22 17:00 20027

Еще новости в разделе "Детали"

Новинский - Церковь живет по своим законам, поэтому Томоса не будет

2018-07-27 10:29 222

Пока чиновники думали: маньяк из исправительного центра в Коцюбинском месяц терроризировал женщин

2018-07-26 17:00 570

фото Предвыборный брак или зачем депутат Рыбалка фиктивно женился на Байбородине

2018-07-26 10:49 429

Власть препятствует прибытию участников крестного хода в Киев - УПЦ МП

2018-07-25 21:59 651
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Новинский - Церковь живет по своим законам, поэтому Томоса не будет 2018-07-27 10:29 222
Пока чиновники думали: маньяк из исправительного центра в Коцюбинском месяц терроризировал женщин 2018-07-26 17:00 570
фото Предвыборный брак или зачем депутат Рыбалка фиктивно женился на Байбородине 2018-07-26 10:49 429
Власть препятствует прибытию участников крестного хода в Киев - УПЦ МП 2018-07-25 21:59 651

Лента

КАРТА 13:44 Хлебное перемирие нарушено: На Донбассе погиб украинский солдат
13:16 Из-за неплатежей и долгов бюджет ООН практически опустел
12:43 ЕСПЧ призвал Сенцова прекратить голодовку и принять лечение
12:15 Какие улицы Киева перекроют из-за массовых мероприятий ко Дню Крещения Руси
КАРТА 11:42 Сегодня в Украине снова грозы, проливные дожди и жара до +34°C
11:14 Дочь президента США объявила о закрытии своего бренда одежды Ivanka Trump
видео 10:41 Киев отмечает 1030-летие Крещения Руси: В Киево-Печерскую лавру привезли восемь святынь
10:29 Новинский - Церковь живет по своим законам, поэтому Томоса не будет
фото 10:13 Разгоняя протесты фермеров полиция отравила газом участников велогонки «Тур де Франс»
видео 09:40 Депутаты устроили разборки в горсовете Конотопа - 50 человек задержаны