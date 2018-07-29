Украина ООС: Боевики били 25 раз, двое военных погибли

2018-07-29 11:00 315

 

В течение суток 28 июля противник 25 раз открывал огонь по позициям ВСУ, двое военных погибли, еще двое получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

"В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения. Четырех оккупантов уничтожено, еще шестеро ранены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики трижды стреляли из запрещенного минскими договоренностями оружия.

Оккупанты вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитниках Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Песков, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного, также вблизи Крымского и Водяного применяли 82-мм минометы.

"Враг предпринял попытку захватить позиции одного из подразделений в районе населенного пункта Крымское силами диверсионно-разведывательной группы. Объединенные силы были вынуждены применить очередные огневые средства, понеся потери, противник отступил", - говорится в сообщении.

В течение текущих суток боевики 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Опытно и Павлополя.

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